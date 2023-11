Spectacle de marionnettes : J’aime pas Noël ! 15 rue James Barbier Cernay, 20 décembre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

Les habitants de la forêt se mettent au travail pour offrir le plus beau des Noëls à leur ami le renard qui n’aime pas Noël ! Dès 3 ans.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . EUR.

15 rue James Barbier

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



The inhabitants of the forest set to work to give the most beautiful Christmas to their friend the fox, who doesn’t like Christmas! Ages 3 and up

Los habitantes del bosque se ponen manos a la obra para que su amigo el zorro, al que no le gusta la Navidad, pase las Navidades más maravillosas A partir de 3 años

Die Waldbewohner machen sich an die Arbeit, um ihrem Freund, dem Fuchs, der Weihnachten nicht mag, das schönste aller Weihnachtsfeste zu bescheren! Ab 3 Jahren

