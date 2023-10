Heure du conte :les Racontines 15 rue James Barbier Cernay, 16 décembre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

De petites oreilles pour écouter une histoire, des petites mains pour explorer le livre ! De 2 à 5 ans..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

15 rue James Barbier

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



Little ears to listen to a story, little hands to explore the book! Ages 2 to 5.

Pequeñas orejas para escuchar una historia, pequeñas manos para explorar el libro De 2 a 5 años.

Kleine Ohren, um eine Geschichte zu hören, kleine Hände, um das Buch zu erforschen! Von 2 bis 5 Jahren.

