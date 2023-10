Animation lecture : bouquet de lectures partagées 15 rue James Barbier Cernay, 13 décembre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

Laissez-vous emporter par les histoires des bénévoles de Lire et Faire Lire ! Pour les 4/10 ans..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . EUR.

15 rue James Barbier

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



Let yourself be carried away by the stories of the Lire et Faire Lire volunteers! For 4/10 year olds.

Déjese llevar por las historias de los voluntarios de Lire et Faire Lire Para niños de 4/10 años.

Lassen Sie sich von den Geschichten der Freiwilligen von Lire et Faire Lire mitreißen! Für 4/10-Jährige.

Mise à jour le 2023-10-28 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay