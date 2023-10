Atelier créatif : les Créalines 15 rue James Barbier Cernay, 6 décembre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

Composez une déco originale aux couleurs de Noël qui rehaussera votre table des fêtes. Dès 10 ans..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . EUR.

15 rue James Barbier

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



Create an original Christmas-colored decoration to enhance your holiday table. From age 10.

Crea una original decoración navideña para tu mesa festiva. A partir de 10 años.

Stellen Sie eine originelle Dekoration in weihnachtlichen Farben zusammen, die Ihren Festtagstisch aufwertet. Ab 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-28 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay