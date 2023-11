Exposition d’oeuvres originales : Jouons ! 15 rue James Barbier Cernay, 2 décembre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

Inspirée par les arts graphiques du passé, amoureuse de la nature, Emilie VAST met en scène plantes et animaux, comme autant de personnages venant raconter leurs histoires dans des illustrations stylisées, douces et poétiques..

2023-12-02 fin : 2023-12-24 17:00:00. EUR.

15 rue James Barbier

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



Inspired by the graphic arts of the past and a lover of nature, Emilie VAST presents plants and animals as characters telling their own stories in stylized, gentle, poetic illustrations.

Inspirada en las artes gráficas del pasado y amante de la naturaleza, Emilie VAST representa plantas y animales como personajes que cuentan sus propias historias en ilustraciones estilizadas, suaves y poéticas.

Inspiriert von den grafischen Künsten der Vergangenheit und als Naturliebhaberin setzt Emilie VAST Pflanzen und Tiere in Szene, als wären sie Figuren, die ihre Geschichten in stilisierten, sanften und poetischen Illustrationen erzählen.

