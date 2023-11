Présentation de la rentrée littéraire 15 rue James Barbier Cernay, 7 novembre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

Animée par Luc Widmaier de la Librairie Bisey : venez découvrir les livres à ne pas manquer lors de cette nouvelle rentrée littéraire !.

2023-11-07 fin : 2023-11-07 . EUR.

15 rue James Barbier

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



Hosted by Luc Widmaier from Librairie Bisey: come and discover the books you won’t want to miss in this new literary season!

Organizado por Luc Widmaier, de Librairie Bisey: ¡venga a descubrir los libros que no querrá perderse este otoño!

Moderiert von Luc Widmaier von der Librairie Bisey: Entdecken Sie die Bücher, die Sie in diesem neuen literarischen Herbst nicht verpassen dürfen!

