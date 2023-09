Atelier d’écriture : au cœur des murs 15 rue James Barbier Cernay, 11 octobre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

A partir d’objets, de photos, de mots témoignant des lieux de vie chers à votre cœur, laissez émerger vos souvenirs à travers cet atelier d’écriture..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 . EUR.

15 rue James Barbier

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



Using objects, photos and words from places close to your heart, let your memories emerge in this writing workshop.

Utilizando objetos, fotos y palabras de lugares cercanos a tu corazón, deja que afloren tus recuerdos en este taller de escritura.

Ausgehend von Gegenständen, Fotos und Worten, die von den Orten zeugen, die Ihnen am Herzen liegen, lassen Sie in diesem Schreibworkshop Ihre Erinnerungen aufkommen.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay