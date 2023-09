Les racontines 15 rue James Barbier Cernay, 4 octobre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

Feuilles pourpres & citrouilles : de petites oreilles pour écouter une histoire, des petites mains pour explorer le livre !.

2023-10-04 fin : 2023-10-04 11:30:00. EUR.

15 rue James Barbier

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



Purple leaves & pumpkins: little ears to listen to a story, little hands to explore the book!

Hojas moradas y calabazas: ¡pequeñas orejas para escuchar una historia, pequeñas manos para explorar el libro!

Lila Blätter & Kürbisse: Kleine Ohren, um einer Geschichte zu lauschen, kleine Hände, um das Buch zu erkunden!

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay