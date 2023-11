Exposition : la mémoire des murs 15 rue James Barbier Cernay, 16 septembre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

Une exposition des photographies de Françoise Saur, complétée par les témoignages et des documents d’archives sur l’histoire du quartier Bel Air de Cernay..

2023-09-16 fin : 2023-10-31 18:00:00. EUR.

15 rue James Barbier

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



An exhibition of photographs by Françoise Saur, complemented by testimonials and archive documents on the history of Cernay’s Bel Air district.

Exposición de fotografías de Françoise Saur, completada con testimonios personales y documentos de archivo sobre la historia del barrio de Bel Air de Cernay.

Eine Ausstellung der Fotografien von Françoise Saur, ergänzt durch Zeugenaussagen und Archivmaterial über die Geschichte des Viertels Bel Air in Cernay.

