Exposition : carnet de voyage 15 rue James Barbier, 25 mars 2023, Cernay.

L’aquarelliste JF Van den Bogaert pratique in situ, carnet sur les genoux, parfois avec un godet d’eau de mer. Il saisit des tranches de vie à travers ses compositions..

2023-03-25 à ; fin : 2023-05-13 17:00:00. EUR.

15 rue James Barbier

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



The watercolorist JF Van den Bogaert practices in situ, notebook on his knees, sometimes with a bucket of sea water. He captures slices of life through his compositions.

El acuarelista JF Van den Bogaert trabaja in situ, con un cuaderno en el regazo, a veces con un cubo de agua de mar. A través de sus composiciones capta retazos de vida.

Der Aquarellist JF Van den Bogaert praktiziert an Ort und Stelle, mit einem Notizbuch auf dem Schoß und manchmal mit einer Schaufel voll Meerwasser. Mit seinen Kompositionen fängt er Lebensabschnitte ein.

Mise à jour le 2023-03-20 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay