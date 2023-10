Halloween au Tapis Rouge – Le bal des sorcières 15 Rue Hubert Curien Limoges, 31 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Venez profitez du spectacle spéciale halloween et vous restaurez !

Menu des sorcières et spectacle 40 euros..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

15 Rue Hubert Curien Le Tapis Rouge

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy the special Halloween show and have something to eat!

Witches’ menu and show 40 euros.

Ven a disfrutar del espectáculo especial de Halloween y ¡come algo!

Menú de brujas y espectáculo 40 €.

Genießen Sie die Halloween-Show und essen Sie etwas!

Hexenmenü und Show 40 Euro.

