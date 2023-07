Spectacle : La Belle Hélène au Clos Lupin 15 Rue Guy de Maupassant Étretat, 18 juillet 2023, Étretat.

Étretat,Seine-Maritime

La Belle Hélène est au Moulin Rouge ! La Compagnie du Graal et la Valentin’s Company vous préparent une comédie ébouriffante sur les coulisses de la fameuse salle mythique où l’on croisa tant d’artistes de la belle époque.

Billetterie sur place, dans la limite des places disponibles.

Tarif: 10€.

2023-07-18 21:15:00

15 Rue Guy de Maupassant Clos Arsène Lupin

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie



La Belle Hélène is at the Moulin Rouge! The Compagnie du Graal and the Valentin?s Company bring you an exhilarating behind-the-scenes comedy of the legendary venue where so many artists of the belle époque met.

Tickets on sale on site, subject to availability.

Price: 10?

¡La Belle Hélène está en el Moulin Rouge! La Compagnie du Graal y la Compañía Valentin preparan una deslumbrante comedia sobre la vida entre bastidores del legendario teatro donde se reunieron tantos artistas de la belle époque.

Entradas disponibles in situ, según disponibilidad.

Precio: 10?

Die schöne Helena ist im Moulin Rouge! Die Compagnie du Graal und die Valentin?s Company bereiten Ihnen eine haarsträubende Komödie über die Kulissen des berühmten mythischen Saals vor, in dem man so viele Künstler der Belle Epoque traf.

Tickets vor Ort, solange der Vorrat reicht.

Preis: 10?

