Concert du chœur de la cathédrale de Southwell 15 Rue Guillaume le Conquérant Caen, 20 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

« Trésors d’un patrimoine : musiques de la liturgie anglicane »

C’est sous cet intitulé que le chœur de la cathédrale de Southwell, en Angleterre, annonce sa venue à l’abbatiale Saint-Etienne, le jeudi 20 juillet à 20h30. Southwell est une petite cité épiscopale. Elle est jumelée avec une autre cité épiscopale, de dimension semblable, celle de Sées dans l’Orne. Périodiquement, le chœur de Southwell vient à Sées et, à cette occasion, donne des concerts dans la région. Cette année, les choristes ont souhaité venir chanter à Caen, auprès de la tombe de Guillaume le Conquérant. Le chœur est constitué d’une trentaine de membres. Il assure habituellement les offices dans sa cathédrale, le dimanche, mais aussi en semaine. Ce chœur de haute qualité a enregistré à Sées un CD remarqué consacré notamment aux Messes solennelles avec deux orgues de Louis Vierne et de Jean Langlais. Les chanteurs seront accompagnés par leur organiste, Paul Prevost, et son assistant, Jonathan Allsopp, qui mettront aussi en valeur les orgues remarquables de l’abbatiale.

Entrée gratuite, participation libre..

15 Rue Guillaume le Conquérant Abbatiale Saint-Etienne

Caen 14000 Calvados Normandie



« Treasures of a heritage: music from the Anglican liturgy »

With this title, the choir of Southwell Cathedral in England announces its visit to the Abbey of Saint-Etienne on Thursday, July 20 at 8:30pm. Southwell is a small Episcopal city. It is twinned with another Episcopal city of similar size, that of Sées in the Orne region. Periodically, the Southwell choir comes to Sées and, on these occasions, gives concerts in the region. This year, the choir came to Caen to sing at the tomb of William the Conqueror. The choir is made up of around thirty members. It usually performs services in its cathedral on Sundays, but also during the week. This top-quality choir has recorded a highly acclaimed CD in Sées, featuring solemn masses with two organs by Louis Vierne and Jean Langlais. The singers will be accompanied by their organist, Paul Prevost, and his assistant, Jonathan Allsopp, who will also be showcasing the abbey?s remarkable organs.

Free admission, free participation.

« Tesoros de un patrimonio: música de la liturgia anglicana

Bajo este título, el coro de la catedral de Southwell, en Inglaterra, anuncia su visita a la abadía de Saint-Etienne el jueves 20 de julio a las 20h30. Southwell es una pequeña ciudad episcopal. Está hermanada con otra ciudad episcopal de tamaño similar, la de Sées, en el departamento de Orne. De vez en cuando, el coro de Southwell viene a Sées y da conciertos en la región. Este año, el coro quiso venir a Caen para cantar ante la tumba de Guillermo el Conquistador. El coro cuenta con una treintena de miembros. Suele celebrar oficios en su catedral los domingos, pero también entre semana. Este coro de gran calidad grabó un CD muy aclamado en Sées, dedicado en particular a las misas solemnes con dos órganos de Louis Vierne y Jean Langlais. Los cantantes estarán acompañados por su organista, Paul Prevost, y su asistente, Jonathan Allsopp, que también mostrarán los notables órganos de la abadía.

Entrada libre, participación gratuita.

« Schätze eines Erbes: Musik aus der anglikanischen Liturgie »

Unter diesem Titel kündigt der Chor der Kathedrale von Southwell, England, seinen Besuch in der Abteikirche Saint-Etienne am Donnerstag, den 20. Juli um 20.30 Uhr an. Southwell ist eine kleine Bischofsstadt. Sie ist mit einer anderen Bischofsstadt von ähnlicher Größe, Sées im Departement Orne, verschwistert. Der Chor von Southwell kommt regelmäßig nach Sées und gibt bei dieser Gelegenheit auch Konzerte in der Region. Dieses Jahr wollten die Chorsänger nach Caen kommen, um am Grab von Wilhelm dem Eroberer zu singen. Der Chor besteht aus etwa 30 Mitgliedern. Er hält normalerweise sonntags, aber auch unter der Woche Gottesdienste in seiner Kathedrale ab. Dieser hochkarätige Chor hat in Sées eine vielbeachtete CD aufgenommen, die insbesondere den feierlichen Messen mit zwei Orgeln von Louis Vierne und Jean Langlais gewidmet ist. Die Sänger werden von ihrem Organisten Paul Prevost und seinem Assistenten Jonathan Allsopp begleitet, die auch die bemerkenswerte Orgel der Abteikirche zur Geltung bringen werden.

Eintritt frei, Teilnahme frei.

