Duo CordaVoce 15 rue Grignan Marseille 6e Arrondissement, 24 septembre 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

LyricOpéra a le plaisir de vous annoncer le concert d’ouverture de la saison 2023/2024..

2023-09-24 17:00:00 fin : 2023-09-24 . EUR.

15 rue Grignan Temple Grignan

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



LyricOpéra is pleased to announce the opening concert of the 2023/2024 season.

LyricOpéra se complace en anunciar el concierto inaugural de la temporada 2023/2024.

LyricOpéra freut sich, Ihnen das Eröffnungskonzert der Saison 2023/2024 ankündigen zu können.

Mise à jour le 2023-08-17 par Ville de Marseille