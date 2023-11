Inscription – Label Tremp 15 Rue Gambetta Châlette-sur-Loing, 17 novembre 2023, Châlette-sur-Loing.

Châlette-sur-Loing,Loiret

Les inscriptions Label Tremp sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2023 et tous les styles musicaux sont les bienvenus !.

2023-11-17 fin : 2023-12-31 . .

15 Rue Gambetta

Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire



Label Tremp entries are open until December 31, 2023, and all musical styles are welcome!

Las inscripciones para Label Tremp están abiertas hasta el 31 de diciembre de 2023 y todos los estilos musicales son bienvenidos

Die Label Tremp-Anmeldungen sind bis zum 31. Dezember 2023 geöffnet und alle Musikstile sind willkommen!

Mise à jour le 2023-11-16 par OT MONTARGIS