Fest Noz à Hennebont

Samedi 20 avril 2024, 21h00
15, Rue Gabriel Péri, Hennebont (56)
7€

Fest Noz annuel de l'association "Hiziv Bro Henbont"
Au Centre Socio Culturel Jean Ferrat
Salle en Parquet

Ceci avec les groupes Blain/Leyzour – Parfum de Folk et Plijadur

