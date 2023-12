Réveillon de La Saint Sylvestre Aux 3 Sens 15 Rue Fenelon Sarlat-la-Canéda, 31 décembre 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31

Le restaurant Aux 3 Sens vous propose son menu de fête !

Cocktail maison à la Truffe Noir du Périgord,

Assortiments de mise en bouches,

Foie Gras de Canard de nos fermes mi-cuit,

Terre et mer, huitres du Bassin d’Arcachon et betterave en croute de sel,

Noix de Saint Jacques de la Baie e Saint-Brieuc,

Pause fraicheur des iles,

Grenadin de Veau cuit au BBQ servie rosé,

Brie de Meaux AOP affiné,

Dessert surprise du Nouvel An.

Menu détaillé en visuel..

EUR.

15 Rue Fenelon Restaurant Aux 3 Sens

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir