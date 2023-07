Soirée du patrimoine en Gâtine 2023 – Parthenay 15 Rue Édouard Herriot Pompaire, 3 août 2023, Pompaire.

Pompaire,Deux-Sèvres

19h: Ouverture du site à pour découvrir ou redécouvrir les légendes de l’Église St-Pierre.

21h: Concert de musqiue classique par le Duo Katsura-Grosbard : La violoniste et le violoncelliste vont aborder un répertoire éclectique, de Jean-Sébastien Bach à Edith Piaf, en passant par Arcangelo Corelli, Ianis Xenakis, Georges Enesco et Claude Nougaro. Les deux jeunes musiciens se mettent à la portée du grand public en proposant divers jeux interactifs pour aider à mieux entendre le langage des compositeurs.

21h30: Mise en lumière de l’Église St-Pierre et mapping par le CARUG

Dès 19h : buvette et restauration sur place avec les Crêpes d’Isa..

2023-08-03 fin : 2023-08-03 23:00:00. .

15 Rue Édouard Herriot Eglise Saint Pierre

Pompaire 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



7pm: Opening of the site to discover or rediscover the legends of St-Pierre Church.

9pm: Classical music concert by the Katsura-Grosbard Duo: The violinist and cellist will tackle an eclectic repertoire, from Johann Sebastian Bach to Edith Piaf, via Arcangelo Corelli, Ianis Xenakis, Georges Enesco and Claude Nougaro. The two young musicians make their music accessible to the general public, offering a variety of interactive games to help listeners better understand the language of composers.

9:30pm: St-Pierre Church lighting and mapping by CARUG

From 7pm: refreshments and on-site catering with Crêpes d’Isa.

19.00 h: Apertura del recinto para descubrir o redescubrir las leyendas de la iglesia de St-Pierre.

21.00 h: Concierto de música clásica del dúo Katsura-Grosbard: el violinista y el violonchelista interpretarán un repertorio ecléctico que va de Johann Sebastian Bach a Edith Piaf, pasando por Arcangelo Corelli, Ianis Xenakis, Georges Enesco o Claude Nougaro. Los dos jóvenes músicos harán accesible su música al gran público, proponiendo una serie de juegos interactivos para ayudar a los oyentes a comprender mejor el lenguaje de los compositores.

21.30 h: la iglesia de Saint-Pierre iluminada y cartografiada por CARUG

A partir de las 19.00 h: refrescos y comida in situ con Crêpes d’Isa.

19 Uhr: Öffnung des Geländes, um die Legenden der Kirche St-Pierre zu entdecken oder wiederzuentdecken.

21 Uhr: Klassisches Musikkonzert des Duos Katsura-Grosbard: Die Violinistin und der Cellist spielen ein eklektisches Repertoire, das von Johann Sebastian Bach über Arcangelo Corelli, Ianis Xenakis, Georges Enesco und Claude Nougaro bis hin zu Edith Piaf reicht. Die beiden jungen Musiker machen sich für das breite Publikum zugänglich, indem sie verschiedene interaktive Spiele vorschlagen, die dabei helfen sollen, die Sprache der Komponisten besser zu verstehen.

21.30 Uhr: Beleuchtung der Kirche St-Pierre und Mapping durch CARUG

Ab 19 Uhr: Getränkestand und Verpflegung vor Ort mit den Crêpes d’Isa.

Mise à jour le 2023-07-02 par OT Gâtine