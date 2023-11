Bal Folk 15, Rue du Stade, Bréhand (22), 25 mai 2024, .

Bal Folk Samedi 25 mai 2024, 21h00 15, Rue du Stade, Bréhand (22) 10

K’danses folk est une nouvelle association qui souhaite mettre en avant les musiques traditionnelles et organiser des bals folk dans le pays gallo.

Notre premier bal folk aura lieu le 25 mai 2024 à Bréhand (22).

De 18h30 à 20h00, Marie-Line vous proposera une initiation aux danses folk en bal avec No&Mi : danses de base et valses asymétriques. Adaptée à tous les niveaux. Participation au chapeau.

De 20h00 à 21h00 : repas façon auberge espagnole : chacun amène à boire et à manger dans un esprit de partage.

De 21h00 à 23h00, No&Mi : Il y a maintenant plus de 10 ans que Noémie évolue dans le monde des musiques traditionnelles, munie de son inséparable accordéon diatonique. Au fil de ses rencontres musicales, elle a développé son style bien à elle et reconnaissable entre tous. Elle sait mêler soupirs et notes irrégulières, surprenant ceux qui dansent, émouvant ceux qui écoutent.

https://noemiesolo.jimdofree.com

De 23h00 à 01h00, Jeremie Congrega: Avec sa guitare, son pédalier et son ordinateur, Jérémie Congrega débarque pour faire résonner les parquets. Au programme, des compositions personnelles et des réarrangements de thèmes traditionnels ou de compositeurs actuels qui l’inspirent (Geronimo, Efrén Lopez). Et ne vous y trompez pas, dans ce seul petit bonhomme, il y a toute une équipe : musicien, compositeur, arrangeur, sonorisateur, et une sacrée dose d’énergie !

https://jeremiecongrega.wordpress.com

source : événement Bal Folk publié sur AgendaTrad

15, Rue du Stade, Bréhand (22) 15, Rue du Stade, 22510 Bréhand, France [{« link »: « https://noemiesolo.jimdofree.com »}, {« link »: « https://jeremiecongrega.wordpress.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46210 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-25T21:00:00+02:00 – 2024-05-26T01:00:00+02:00

2024-05-25T21:00:00+02:00 – 2024-05-26T01:00:00+02:00

baltrad balfolk