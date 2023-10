Animations jeux anciens 15 rue du Québec Tourouvre au Perche, 3 novembre 2023, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche,Orne

Pour « Attache ta Tuque », et pendant 3 jours, la ludothèque des Hauts du Perche et les Muséales de Tourouvre vous invite à venir découvrir et pratiquer des jeux d’autrefois.

Samedi et dimanche, animations historiques et démonstration de Tire d’érable (ou tire sur la neige).

Les 2 jours restauration (Food trucks, poutine et plats canadiens, barbe à papa, crêpes, gaufres, pancakes) et buvette sur place..

2023-11-03 10:00:00 fin : 2023-11-03 17:00:00. .

15 rue du Québec Esplanade des Muséales

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



For « Attache ta Tuque », and for 2 days, « Le Lys sous l’érable » will transport us to the days of New France, in the 18th century, when troops from the Compagnies Franches de la Marine and civilians defended themselves against the English. Demonstration of French infantry firing and movement… Free admission.

Catering on both days (food trucks, poutine and Canadian dishes, cotton candy, crêpes, waffles, pancakes) and refreshments on site.

Maple taffy demonstration (or taffy on snow).

Para « Attache ta Tuque », la ludoteca Hauts du Perche y los Museos de Tourouvre te invitan a venir a descubrir y jugar a juegos antiguos durante 3 días.

El sábado y el domingo habrá actos históricos y una demostración de ta tuque de arce (o ta tuque sobre nieve).

Catering los dos días (food trucks, poutine y platos canadienses, candyfloss, crêpes, gofres, tortitas) y refrescos in situ.

Für « Attache ta Tuque » und drei Tage lang laden Sie die Ludothek Hauts du Perche und die Muséales de Tourouvre ein, Spiele aus vergangenen Zeiten zu entdecken und zu üben.

Samstag und Sonntag: historische Animationen und Vorführung von « Tire d’érable » (oder « tire sur la neige »).

An beiden Tagen Verpflegung (Foodtrucks, Poutine und kanadische Gerichte, Zuckerwatte, Crêpes, Waffeln, Pfannkuchen) und Erfrischungsstände vor Ort.

