Concours photo Attache ta tuque 2023 15 rue du Québec Tourouvre au Perche, 13 octobre 2023, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche,Orne

Dans le cadre du Festival Franco-Canadien, » Attache ta Tuque », l’office de tourisme des Hauts du Perche et les Muséales de Tourouvre organisent un concours photo alors Mets ta tuque attache-la bien et prends-toi en photo. Pour les français de France, une tuque c’est un bonnet.

Tu peux gagner des places pour une séance de simulateur de chute libre Airfly, le parc à thème RustiK, ou un panier garni aux saveurs québécoises.

Alors niaise pas avec la puck, remplis le formulaire et envoie-nous ta photo ou dépose-la aux Muséales de Tourouvre.

Remise des prix samedi 4 novembre à 18h aux Muséales de Tourouvre.

Vendredi 2023-10-13 fin : 2023-10-30 . .

15 rue du Québec Muséales de Tourouvre

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



As part of the Franco-Canadian Festival, « Attache ta Tuque », the Hauts du Perche tourist office and the Tourouvre Museums are organizing a photo contest. Put on your tuque, tie it on tight and take a photo of yourself. For French people in France, a tuque is a beanie.

You could win tickets for the Airfly free-fall simulator, the RustiK theme park, or a basket of Quebec flavors.

So don’t fool around with the puck, fill in the form and send us your photo, or drop it off at the Tourouvre Museums.

Prize-giving ceremony Saturday November 4 at 6pm at Les Muséales de Tourouvre

En el marco del Festival franco-canadiense « Attache ta Tuque », la Oficina de Turismo de Hauts du Perche y los Museos de Tourouvre organizan un concurso de fotografía. Ponte el tuque, átalo bien y hazte una foto. Para los franceses de Francia, un tuque es un gorro.

Podrá ganar entradas para el simulador de caída libre Airfly, el parque temático RustiK o una sabrosa cesta de Quebec.

Así que no te dejes engañar por el disco, rellena el formulario y envíanos tu foto o entrégala en los Museos de la Tourouvre.

Entrega de premios el sábado 4 de noviembre a las 18.00 h en los Muséales de Tourouvre

Im Rahmen des französisch-kanadischen Festivals « Attache ta Tuque » organisieren das Fremdenverkehrsamt Hauts du Perche und die Muséales de Tourouvre einen Fotowettbewerb, bei dem du deine Tuque aufsetzen, festbinden und dich fotografieren lassen kannst. Für die Franzosen in Frankreich ist eine Tuque eine Mütze.

Du kannst Tickets für den Airfly-Freifallsimulator, den Themenpark RustiK oder einen Präsentkorb mit québecischen Spezialitäten gewinnen.

Also mach keinen Quatsch mit dem Puck, füll das Formular aus und schick uns dein Foto oder gib es bei den Muséales de Tourouvre ab.

Preisverleihung am Samstag, den 4. November um 18 Uhr in den Muséales de Tourouvre

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme