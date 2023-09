Jam session – scène ouverte Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay, 20 octobre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

C’est LE rendez-vous avant chaque vacances scolaires : les Diff’art Jam Session, animée par le slameur et rappeur Da Gobleen !

Pour amateurs.trices, confirmés.ées ou curieux.ses, c’est le meilleur moyen de tester et/ou perfectionner votre jeu en groupe, autour d’un moment convial !.

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . .

15 Rue du Président Salvador Allende Diffart

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



It’s THE event before every school vacation: the Diff’art Jam Session, hosted by slammer and rapper Da Gobleen!

Whether you’re an amateur, a seasoned performer or just curious, it’s the perfect way to test and/or perfect your skills as part of a group, in a convivial atmosphere!

Es EL acontecimiento previo a todas las vacaciones escolares: ¡la Diff’art Jam Session, presentada por el slammer y rapero Da Gobleen!

Ya seas un aficionado, un artista experimentado o un simple curioso, es la forma perfecta de poner a prueba y/o perfeccionar tus habilidades como grupo, ¡mientras disfrutas de un buen rato juntos!

Es ist DER Termin vor jeder Schulpause: die Diff’art Jam Session, moderiert von dem Slammer und Rapper Da Gobleen!

Für Amateure, Fortgeschrittene oder Neugierige ist dies das beste Mittel, um Ihr Spiel in einer Gruppe zu testen und/oder zu perfektionieren, und das bei einem gemütlichen Beisammensein!

Mise à jour le 2023-09-21 par CC Parthenay Gâtine