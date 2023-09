Atelier « Boîtes électriques » – festival Qui Sème le Son / Diff’Art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay, 27 septembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

En solo, en famille, entre amis… Testez les boîtes électriques pour jouer avec les instruments, les rythmes et styles musicaux. les boîtes électriques vous permettent de jouer de la musique immédiatement sans connaissance instrumentale préalable.

Dans le cadre du festival Qui Sème le Son organisé par Diff’art.

Atelier de 17h30 à 18h30.

Tout public.

Nombre de places limité – Réservation conseillée.

2023-09-27 fin : 2023-09-27 18:30:00. .

15 Rue du Président Salvador Allende Salle Diff’Art

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Solo, with family or friends? Try out electric boxes to play with instruments, rhythms and musical styles. Electric boxes let you play music immediately, without any prior instrumental knowledge.

As part of the Qui Sème le Son festival organized by Diff’art.

Workshop from 5.30pm to 6.30pm.

Open to all.

Limited number of places – Reservations recommended

¿Solo, en familia o con amigos? Pruebe las cajas eléctricas para jugar con instrumentos, ritmos y estilos musicales. Las cajas eléctricas le permiten tocar música de inmediato sin necesidad de conocimientos instrumentales previos.

En el marco del festival Qui Sème le Son organizado por Diff’art.

Taller de 17.30 a 18.30 h.

Abierto a todos.

Plazas limitadas – Se recomienda reservar

Solo, mit der Familie oder mit Freunden? Testen Sie die E-Boxen, um mit Instrumenten, Rhythmen und Musikstilen zu spielen. Mit E-Boxen können Sie ohne instrumentale Vorkenntnisse sofort Musik machen.

Im Rahmen des Festivals Qui Sème le Son, das von Diff’art organisiert wird.

Workshop von 17:30 bis 18:30 Uhr.

Für alle Altersgruppen.

Begrenzte Anzahl an Plätzen – Reservierung empfohlen

