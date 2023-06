soirée observation du ciel 15 rue du pont bérin 44410 Asserac Asserac, 10 juillet 2023, Asserac.

soirée observation du ciel Lundi 10 juillet, 20h30 15 rue du pont bérin 44410 Asserac Public

soirée observation du ciel , la tête dans les étoiles !

Inscription au préalable.

15 rue du pont bérin 44410 Asserac 15 rue du pont bérin 44410 Asserac Asserac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 01 70 00 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 01 78 39 »}, {« type »: « email », « value »: « info@asserac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.asserac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/soiree-observation-du-ciel-asserac.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T20:30:00+02:00 – 2023-07-11T00:00:00+02:00

2023-07-10T20:30:00+02:00 – 2023-07-11T00:00:00+02:00

FAMILLE NATURE