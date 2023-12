Reconnaître les oiseaux du jardin 15 Rue du Perche La Madeleine-Bouvet, 1 décembre 2023, La Madeleine-Bouvet.

La Madeleine-Bouvet,Orne

La bibliothèque de la Madeleine-Bouvet et le SEL de Senonches vous invitent à reconnaître les oiseaux du jardin.

Pratique : au 15 rue du Perche..

2023-12-06 09:30:00 fin : 2023-12-06 . .

15 Rue du Perche

La Madeleine-Bouvet 61110 Orne Normandie



The Madeleine-Bouvet library and Senonches SEL invite you to identify the birds in your garden.

Practical: at 15 rue du Perche.

La biblioteca Madeleine-Bouvet y Senonches SEL le invitan a identificar las aves de su jardín.

Práctico: en el número 15 de la rue du Perche.

Die Bibliothek Madeleine-Bouvet und das SEL de Senonches laden Sie ein, die Vögel im Garten zu erkennen.

Praktische Hinweise: in der 15 rue du Perche.

