FESTIVAL DE L’AVENT – CONTES EN MUSIQUE 15 rue du parc Forbach, 13 décembre 2023, Forbach.

Forbach,Moselle

Les Bons hommes de l’hiver contes en musique – 50-60 min

Noël et Saint-Nicolas, liés à l’origine, dans les premières histoires, se retrouvent célébrés dans ce spectacle. A travers leurs personnalités, incarnées dans d’autres cultures par d’autres personnages, dans des récits de générosité, de bienveillance, de protection, contre la froideur du climat, contre l’hiver mordant installé dans certains cœurs. Ces bons hommes du froid portent avec eux l’espoir et la magie. Ils soulagent mère misère, offrent des objets magiques, et rendent par leurs actes ou leurs paroles des services salvateurs.

En présence de Monsieur Guillaume LOUIS – Cie Le Chardon débonnaire. Enfants

Mercredi 2023-12-13 14:00:00 fin : 2023-12-13 15:00:00. 0 EUR.

15 rue du parc Le Centre des Congrès du Burghof

Forbach 57600 Moselle Grand Est



Les Bons hommes de l’hiver musical tales – 50-60 min

Christmas and St. Nicholas, originally linked in the earliest stories, find themselves celebrated in this show. Through their personalities, embodied in other cultures by other characters, in tales of generosity, benevolence and protection against the cold of the climate, against the biting winter that has settled in some hearts. These good men of the cold carry with them hope and magic. They alleviate mother misery, offer magical objects, and render life-saving services through their actions and words.

In the presence of Mr Guillaume LOUIS – Cie Le Chardon débonnaire

Les Bons hommes de l’hiver cuentos con música – 50-60 min

La Navidad y San Nicolás, unidos en los cuentos más antiguos, se celebran en este espectáculo. A través de sus personalidades, encarnadas en otras culturas por otros personajes, en cuentos de generosidad, bondad y protección contra el frío del clima, contra el invierno mordaz que se ha instalado en algunos corazones. Estos hombres buenos del frío llevan consigo la esperanza y la magia. Con sus actos y sus palabras alivian la miseria de las madres, ofrecen objetos mágicos y prestan servicios que salvan vidas.

En presencia del Sr. Guillaume LOUIS – Cie Le Chardon débonnaire

Les Bons hommes de l’hiver Märchen mit Musik – 50-60 Min

Weihnachten und Nikolaus, die ursprünglich in den ersten Geschichten miteinander verbunden waren, werden in dieser Aufführung gefeiert. Durch ihre Persönlichkeiten, die in anderen Kulturen von anderen Figuren verkörpert werden, in Erzählungen von Großzügigkeit, Wohlwollen und Schutz vor dem kalten Klima, vor dem beißenden Winter, der sich in manchen Herzen festgesetzt hat. Diese guten Männer der Kälte tragen Hoffnung und Magie mit sich. Sie lindern Mutters Not, schenken magische Gegenstände und leisten durch ihre Taten oder Worte rettende Dienste.

In Anwesenheit von Herrn Guillaume LOUIS – Cie Le Chardon débonnaire (Distel)

Mise à jour le 2023-11-02 par FORBACH TOURISME