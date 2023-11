FESTIVAL DE L’AVENT – SPECTACLE DE CONTE MUSICAL 15 rue du parc Forbach, 9 décembre 2023, Forbach.

Forbach,Moselle

De givre et de vent, contes du Grand Nord – 45 min – à partir de 4 ans

En présence de Madame Julie ORY de l’Association AMDV. Enfants

Samedi 2023-12-09 10:30:00 fin : 2023-12-09 11:30:00. 0 EUR.

15 rue du parc Le Centre des Congrès du Burghof

Forbach 57600 Moselle Grand Est



De givre et de vent, tales from the Far North – 45 min – from age 4

In the presence of Julie ORY from the AMDV Association

De givre et de vent, cuentos del Lejano Norte – 45 min – a partir de 4 años

En presencia de Julie ORY de la Asociación AMDV

De fivre et de vent, contes du Grand Nord – 45 min – Ab 4 Jahre

In Anwesenheit von Frau Julie ORY vom Verein AMDV

Mise à jour le 2023-11-03 par FORBACH TOURISME