FESTIVAL DE L’AVENT – CONTES GIVRÉS POUR OREILLES GELÉES 15 rue du parc Forbach, 6 décembre 2023, Forbach.

Forbach,Moselle

Contes sur le thème de l’hiver – Durée d’environ 50 à 60 min

Oyé ! Oyé !

Le temps de l’hiver et la nouvelle année sont arrivés !

Petites et grandes oreilles vont pouvoir se réchauffer

Au gré d’histoires givrées, voire…illuminées !

En présence de Madame Valérie GRANDIDIER. Tout public

Mercredi 2023-12-06 10:30:00 fin : 2023-12-06 11:30:00. 0 EUR.

15 rue du parc Le Centre des Congrès du Burghof

Forbach 57600 Moselle Grand Est



Tales on the theme of winter – Duration approx. 50-60 min

Oyé! Oyé!

Winter and the New Year are here!

Little and big ears alike can warm up

With frosty, even illuminated stories!

In the presence of Madame Valérie GRANDIDIER

Cuentos sobre el tema del invierno – Duración aprox. 50 a 60 min

¡Oyé ! ¡Oyé!

¡El invierno y el Año Nuevo ya están aquí!

Pequeños y grandes oídos podrán calentarse

¡con cuentos helados e incluso iluminados!

En presencia de Madame Valérie GRANDIDIER

Märchen zum Thema Winter – Dauer ca. 50-60 Min

Oyé ! Oyé!

Die Winterzeit und das neue Jahr sind da!

Kleine und große Ohren werden sich wärmen können

In vereisten, ja sogar erleuchteten Geschichten!

In Anwesenheit von Frau Valérie GRANDIDIER

Mise à jour le 2023-11-02 par FORBACH TOURISME