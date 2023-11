INAUGURATION DU MARCHÉ DE NOËL ET DU SENTIER DES LANTERNES 15 rue du parc Forbach, 2 décembre 2023, Forbach.

Forbach,Moselle

Inauguration du Marché de Noël, au Parc du Schlossberg et inauguration du Sentier des Lanternes à la Roseraie du Schlossberg.

Et, inauguration du bus de Noël du centre-ville vers le Schlossberg.

Concert en extérieur pour le Marché de Noël, en présence de Marina D’Amico – Desafinado chante Noël.. Tout public

Samedi 2023-12-02 18:00:00 fin : 2023-12-02 21:00:00. 0 EUR.

15 rue du parc Parc du Schlossberg et Roseraie

Forbach 57600 Moselle Grand Est



Inauguration of the Christmas Market at Schlossberg Park and inauguration of the Lantern Trail at the Schlossberg Rose Garden.

Inauguration of the Christmas bus from the town center to the Schlossberg.

Outdoor concert for the Christmas Market, featuring Marina D’Amico – Desafinado chante Noël.

Inauguración del Mercado de Navidad en el Parque Schlossberg e inauguración de la Ruta de los Faroles en la Rosaleda Schlossberg.

E inauguración del autobús navideño del centro de la ciudad al Schlossberg.

Concierto al aire libre para el Mercado de Navidad, con Marina D’Amico – Desafinado chante Noël.

Eröffnung des Weihnachtsmarkts, im Schlossbergpark und Einweihung des Laternenpfads im Rosengarten des Schlossbergs.

Und: Einweihung des Weihnachtsbusses vom Stadtzentrum zum Schlossberg.

Außenkonzert für den Weihnachtsmarkt, mit Marina D’Amico – Desafinado singt Weihnachten.

Mise à jour le 2023-11-03 par FORBACH TOURISME