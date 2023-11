FESTIVAL DE L’AVENT – LECTURE DE CONTES 15 rue du parc Forbach, 2 décembre 2023, Forbach.

Forbach,Moselle

Racontines de Noël pour les 3-5 ans (des histoires de St Nicolas, d’hiver et de Père Noël) – 2 séances de 45 min

Enfants et parents se réunissent pour écouter des histoires choisies par les bibliothécaires, agrémentées de chansons, comptines et jeux de doigts.. Tout public

Samedi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 12:00:00. 0 EUR.

15 rue du parc Centre des Congrès Le Burghof

Forbach 57600 Moselle Grand Est



Racontines de Noël for 3-5 year-olds (stories about St Nicholas, winter and Santa Claus) – 2 sessions of 45 min

Children and parents come together to listen to stories chosen by librarians, accompanied by songs, rhymes and fingerplays.

Cuentos de Navidad para niños de 3 a 5 años (cuentos sobre San Nicolás, el invierno y Papá Noel) – 2 sesiones de 45 min

Niños y padres se reúnen para escuchar cuentos elegidos por los bibliotecarios, acompañados de canciones, rimas infantiles y juegos de dedos.

Weihnachtsgeschichten für 3- bis 5-Jährige (Geschichten über den Nikolaus, den Winter und den Weihnachtsmann) – 2 Sitzungen à 45 Min

Kinder und Eltern kommen zusammen, um den von den Bibliothekarinnen ausgewählten Geschichten zu lauschen, die durch Lieder, Reime und Fingerspiele ergänzt werden.

Mise à jour le 2023-11-03 par FORBACH TOURISME