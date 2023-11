FOR’GAMES 15 rue du parc Forbach, 11 novembre 2023, Forbach.

Forbach,Moselle

Plongez dans un univers où la magie des jeux vidéo côtoie la pop culture ! L’association FivesTV vous invite à un week-end extraordinaire.

Cet événement promet de vous transporter dans une expérience immersive unique et accessible à tous. Que vous soyez un fervent gamer, un amateur de pop culture ou simplement à la recherche d’un week-end divertissant en famille, cet événement est pour vous.. Tout public

Samedi 2023-11-11 10:00:00 fin : 2023-11-12 18:00:00. 2 EUR.

15 rue du parc Le Centre des Congrès du Burghof

Forbach 57600 Moselle Grand Est



Dive into a world where the magic of video games meets pop culture! The FivesTV association invites you to an extraordinary weekend.

This event promises to transport you into a unique immersive experience accessible to all. Whether you’re an avid gamer, a fan of pop culture or simply looking for a weekend of family fun, this event is for you.

¡Sumérgete en un mundo donde la magia de los videojuegos se encuentra con la cultura pop! La asociación FivesTV le invita a un fin de semana extraordinario.

Este acontecimiento promete transportarle a una experiencia inmersiva única al alcance de todos. Tanto si es un ávido jugador, un fan de la cultura pop o simplemente busca un fin de semana de diversión en familia, éste es su evento.

Tauchen Sie in eine Welt ein, in der die Magie der Videospiele auf die Popkultur trifft! Der Verein FivesTV lädt Sie zu einem außergewöhnlichen Wochenende ein.

Diese Veranstaltung verspricht, Sie in eine einzigartige immersive Erfahrung zu entführen, die für alle zugänglich ist. Ob Sie nun ein begeisterter Gamer sind, ein Liebhaber der Popkultur oder einfach nur auf der Suche nach einem unterhaltsamen Wochenende mit der Familie, diese Veranstaltung ist für Sie.

Mise à jour le 2023-10-19 par FORBACH TOURISME