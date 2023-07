Soirées et matinées contes sylvestres 15 rue du Mont Aubusson, 7 juillet 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Le sylvestre, être mi-animal mi-végétal, doué d’intelligence, serait la

personnification de l’esprit des arbres. un mythe ou une réalité?

Venez assistez à une visite guidée dans l’atelier de l’artiste

Jean-Marc Chamblay à Aubusson, en matinée et soirée. L’artiste sera présent pour vous accueillir et pour vous raconter « l’histoire des sylvestres », un évènement entre visite guidée, conte et conférence. Des sculptures, des peintures, des photographies, des projections vidéos seront visibles.

Tout public.

Durée, en fonction du public de 45mn à 1h et plus.

Des ateliers d’arts plastiques , construction de personnage et

initiation à la technique du film d’animation pour le jeune public

pourront être proposés à des petits groupes à partir de 6 ans sur

rendez vous (réservation au 0699467361) sur des séquences de une à

deux heures. Participation libre et consciente au chapeau..

15 rue du Mont

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The sylvestre, a half-animal, half-plant being gifted with intelligence, is said to be the personification of the tree spirit

myth or reality?

Join us for a guided tour of artist Jean-Marc Chamblay’s studio

Jean-Marc Chamblay’s studio in Aubusson, in the mornings and evenings. The artist will be on hand to welcome you and tell you all about « l’histoire des sylvestres », an event that’s part guided tour, part storytelling and part lecture. Sculptures, paintings, photographs and video projections will be on view.

Open to all.

Duration, depending on audience, from 45 minutes to 1 hour or more.

Art workshops, character building and an introduction to

introduction to animated film techniques for young audiences

can be organized for small groups of 6 year olds and over by appointment

reservation (0699467361) for one- to two-hour sessions

two hours. Participation is free and voluntary.

Se dice que el silvestre, un ser mitad animal y mitad vegetal dotado de inteligencia, es la personificación del espíritu arbóreo

¿mito o realidad?

Acompáñenos en una visita guiada al estudio del artista Jean-Marc Chamblay en Aubusson (Francia)

El estudio de Jean-Marc Chamblay en Aubusson, por las mañanas y por las tardes. El artista le dará la bienvenida y le hablará de « l’histoire des sylvestres », un evento que es en parte visita guiada, en parte historia y en parte conferencia. Se expondrán esculturas, pinturas, fotografías y proyecciones de vídeo.

Abierto a todos.

Duración, en función del público, de 45 minutos a 1 hora o más.

Talleres de artes plásticas, creación de personajes e introducción a las

introducción a las técnicas del cine de animación para público infantil

pueden ofrecerse a pequeños grupos a partir de 6 años con cita previa

con cita previa (reservar en el 0699467361) por periodos de una a dos horas

dos horas. La participación es libre y voluntaria.

Der Waldbewohner, ein intelligentes Wesen, halb Tier, halb Pflanze, ist die Verkörperung des Geistes

ist das ein Mythos oder Realität?

Nehmen Sie an einer Führung durch das Atelier des Künstlers teil

Jean-Marc Chamblay in Aubusson am Morgen und am Abend. Der Künstler wird Sie begrüßen und Ihnen die « Geschichte der Waldbewohner » erzählen, eine Veranstaltung, die eine Mischung aus Führung, Märchen und Vortrag ist. Es werden Skulpturen, Gemälde, Fotografien und Videoprojektionen zu sehen sein.

Für jedes Publikum geeignet.

Dauer, je nach Publikum von 45 Min. bis 1 Std. und mehr.

Workshops für bildende Kunst , Figurenbau und

einführung in die Technik des Animationsfilms für das junge Publikum

können für kleine Gruppen ab 6 Jahren nach Absprache angeboten werden

(Reservierung unter 0699467361) mit einer Dauer von ein bis zwei Stunden angeboten werden

2 Stunden angeboten werden. Freie und bewusste Teilnahme am Hut.

