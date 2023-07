L’ATELIER DE CLOTILDE FAIT SON MARCHÉ 15 Rue du Mairié Loison, 2 juillet 2023, Loison.

Loison,Meuse

Venez découvrir le Marché des Producteurs Locaux organisé par l’Atelier de Clotilde !

Burger, jus de fruit, et vin locaux vous attendent pour une dégustation sur place !

Régalez vous avec les délices cultivés avec amour et soutenez nos agriculteurs locaux. Reconnectez vous à la source de vos aliments. Rendez-vous à l’Atelier de Clotilde pour une expérience gourmande inoubliable.. Tout public

Dimanche 2023-07-02 10:00:00 fin : 2023-07-02 14:00:00. 0 EUR.

15 Rue du Mairié

Loison 55230 Meuse Grand Est



Come and discover the Marché des Producteurs Locaux organized by Atelier de Clotilde!

Local burgers, juices and wines await you for on-the-spot tasting!

Feast your eyes on our lovingly-grown delights and support our local farmers. Reconnect with the source of your food. Come to Atelier de Clotilde for an unforgettable gourmet experience.

¡Venga a descubrir el Mercado de Productores Locales organizado por l’Atelier de Clotilde!

Hamburguesas, zumos y vinos locales le esperan para degustarlos in situ

Deléitese con los manjares cultivados con amor y apoye a nuestros agricultores locales. Vuelva a conectar con el origen de sus alimentos. Venga al Atelier de Clotilde y viva una experiencia gastronómica inolvidable.

Entdecken Sie den Markt der lokalen Produzenten, der vom Atelier de Clotilde organisiert wird!

Lokale Burger, Fruchtsäfte und Wein erwarten Sie zur Verkostung vor Ort!

Verwöhnen Sie sich mit liebevoll angebauten Köstlichkeiten und unterstützen Sie unsere lokalen Landwirte. Verbinden Sie sich wieder mit der Quelle Ihrer Lebensmittel. Besuchen Sie Clotilde’s Atelier für ein unvergessliches Gourmet-Erlebnis.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT DES PORTES DE VERDUN