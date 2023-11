Salon d’Hiver : Exposition artistique 15 rue du Levant Saint-Rambert-d’Albon, 6 décembre 2023, Saint-Rambert-d'Albon.

Saint-Rambert-d’Albon,Drôme

L’association Ateliers Artistiques Rambertois vous propose de venir découvrir l’édition 2023 de leur Salon d’hiver. Les artistes seront présents selon l’agenda. Au programme: peinture, céramique, sculpture, photo….

2023-12-06 14:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

15 rue du Levant Salle polyvalente Jean Ferrat

Saint-Rambert-d’Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The association Ateliers Artistiques Rambertois invites you to discover the 2023 edition of their Winter Show. Artists will be present according to the agenda. On the program: painting, ceramics, sculpture, photography…

La asociación Ateliers Artistiques Rambertois le invita a venir a descubrir la edición 2023 de su Salón de Invierno. Los artistas estarán presentes según la agenda. En el programa: pintura, cerámica, escultura, fotografía…

Der Verein Ateliers Artistiques Rambertois lädt Sie ein, die Ausgabe 2023 ihres Wintersalons zu entdecken. Die Künstler werden gemäß der Agenda anwesend sein. Auf dem Programm stehen Malerei, Keramik, Skulptur, Fotografie…

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche