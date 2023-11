Broc’ land geek 15 rue du levant Saint-Rambert-d’Albon, 3 décembre 2023, Saint-Rambert-d'Albon.

Saint-Rambert-d’Albon,Drôme

Ce salon rassemble de nombreux exposants venus de toute la région et des régions limitrophes sur une surface de 1000 m², dont l’objectif est de vendre, d’échanger ou de partager leur passion : Geek, pop Culture, miniatures, jouets vintage, lego, playmo….

2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. EUR.

15 rue du levant Espace Jean Ferrat

Saint-Rambert-d’Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The show brings together numerous exhibitors from all over the region and beyond, on a surface area of 1000 m², whose aim is to sell, exchange or share their passion: Geek, pop culture, miniatures, vintage toys, lego, playmo…

El salón reúne en una superficie de 1.000 m² a numerosos expositores procedentes de toda la región y zonas limítrofes, cuyo objetivo es vender, intercambiar o compartir su pasión por el frikismo, la cultura pop, las miniaturas, los juguetes de época, lego, playmo…

Diese Messe versammelt zahlreiche Aussteller aus der gesamten Region und den angrenzenden Regionen auf einer Fläche von 1000 m², deren Ziel es ist, zu verkaufen, zu tauschen oder ihre Leidenschaft zu teilen: Geek, Popkultur, Miniaturen, Vintage-Spielzeug, Lego, Playmo…

