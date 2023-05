Stage de théâtre pour enfant 15 rue du Haut Moncel, 21 août 2023, Genêts.

Genêts,Manche

Objectif :

– développer sa créativité

– l’apprentissage du jeu d’acteur

– la construction de personnages

A partir du texte du Petit Prince de St Exupéry.

Proposé par Christine Pouquet, diplômée de l’INSAS Institut National des Arts du Spectacle de Bruxelles, autrice, metteur en scène, comédienne professionnelle.

Pour les enfants à partir de 10 ans – stage limité à 15 participants

Prévoir pique-nique sur place..

Vendredi 2023-08-21 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-26 16:00:00. .

15 rue du Haut Moncel Maison et jardin des associations

Genêts 50530 Manche Normandie



Objective :

– develop creativity

– learning to act

– building characters

Based on the text of The Little Prince by St Exupéry.

Presented by Christine Pouquet, a graduate of INSAS Institut National des Arts du Spectacle in Brussels, author, director and professional actress.

For children aged 10 and over – limited to 15 participants

Please bring your own picnic.

Objetivo :

– desarrollar la creatividad

– aprender a actuar

– construir personajes

Basado en el texto de El Principito de St Exupéry.

Presentado por Christine Pouquet, diplomada del INSAS Institut National des Arts du Spectacle de Bruselas, autora, directora y actriz profesional.

Para niños a partir de 10 años – limitado a 15 participantes

Traiga su propio picnic.

Ziele:

– entwicklung der eigenen Kreativität

– das Erlernen der Schauspielerei

– die Konstruktion von Charakteren

Ausgehend von dem Text « Der kleine Prinz » von St. Exupéry.

Angeboten von Christine Pouquet, Absolventin des INSAS Institut National des Arts du Spectacle in Brüssel, Autorin, Regisseurin, professionelle Schauspielerin.

Für Kinder ab 10 Jahren – Praktikum auf 15 Teilnehmer begrenzt

Picknick vor Ort mitbringen.

Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche