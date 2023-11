RENCONTRE A LA LIBRAIRIE SAMMIELLOISE 15 Rue du Four Saint-Mihiel, 25 novembre 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

Venez rencontrer l’auteur Jean-Luc QUEMARD à la Librairie-Coopérative Sammielloise le 25 novembre.. Tout public

Samedi 2023-11-25 09:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. 0 EUR.

15 Rue du Four

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



Come and meet author Jean-Luc QUEMARD at the Librairie-Coopérative Sammielloise on November 25.

Venga a conocer al autor Jean-Luc QUEMARD en la Librairie-Coopérative Sammielloise el 25 de noviembre.

Treffen Sie den Autor Jean-Luc QUEMARD am 25. November in der Librairie-Cooopérative Sammielloise.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT COEUR DE LORRAINE