ACCÉDER À MA NATURE PURE 15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier, 16 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 15:00:00

fin : 2023-12-16 16:15:00

Et si nous terminions l’année sur un bouquet final ? Et si le plus beau cadeau que nous pouvions nous faire était de réaliser enfin que notre véritable nature est d’une pureté insoupçonnable ?.

En présentiel et en direct sur Youtube

Au cours des deux premières séances, Kadam Olivier nous aidera à mieux comprendre pourquoi nous n’avons pas besoin d’aller chercher ailleurs qu’à l’intérieur de notre propre esprit un bonheur pur et durable.

Puis pendant les 4 séances suivantes, il nous guidera dans une pratique particulièrement puissante de purification : celle de Bouddha Vajrassattva.

De quoi passer des fêtes sereines avec nos proches

16/12 : 10h-11h15 et 11h45-13h + 15h/16h15 et 16h45/18h

17/12 : 10h-11h15 et 11h45-13h

18€/16€ les 2 séances – 35€/30€ les 4 séances

sur réservation

15 Rue du Faubourg Boutonnet

Montpellier 34090 Hérault Occitanie



