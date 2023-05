WEEK-END COMPLET VIVE LE LACHER-PRISE ! 15 Rue du Faubourg Boutonnet, 10 juin 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Grâce à la psychologie et à la méditation bouddhistes, nous apprendrons mieux à ne plus rester dans ce tourbillon de pensées qui ne nous mène à rien et créerons des pensées plus sécurisantes et reposantes..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-11 . .

15 Rue du Faubourg Boutonnet

Montpellier 34090 Hérault Occitanie



Through Buddhist psychology and meditation, we will learn to stop being in this whirlwind of thoughts that lead us nowhere and create more secure and restful thoughts.

A través de la psicología budista y la meditación, aprenderemos a dejar de estar en este torbellino de pensamientos que no nos llevan a ninguna parte y crearemos pensamientos más seguros y reposados.

Mithilfe der buddhistischen Psychologie und Meditation lernen wir besser, nicht länger in diesem Gedankenstrudel zu verharren, der uns zu nichts führt, und schaffen sicherere und erholsamere Gedanken.

