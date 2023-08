Exposition Le Maroc de Flavie 15 Rue du Couvent des Minimes Blaye, 19 août 2023, Blaye.

Blaye,Gironde

Du 19 août au 31 octobre, retrouvez l’exposition photo « Le Maroc de Flavie » de Flavie Bessaguet au sein de la citadelle de Blaye. Cette exposition est le fruit d’un voyage représentant les couleurs douces et les sourires chaleureux du Maroc.

15h-19h en semaine

11h-19h en week-end.

2023-08-19 fin : 2023-10-31 . EUR.

15 Rue du Couvent des Minimes

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



From August 19 to October 31, discover Flavie Bessaguet’s photo exhibition « Le Maroc de Flavie » at the citadelle de Blaye. This exhibition is the fruit of a journey depicting the soft colors and warm smiles of Morocco.

3pm-7pm weekdays

11am-7pm weekends

Del 19 de agosto al 31 de octubre, la Citadelle de Blaye acoge la exposición fotográfica de Flavie Bessaguet « Le Maroc de Flavie » (El Marruecos de Flavie). Esta exposición es el fruto de un viaje a través de los suaves colores y las cálidas sonrisas de Marruecos.

de 15:00 a 19:00 los días laborables

de 11.00 a 19.00 h. los fines de semana

Vom 19. August bis zum 31. Oktober können Sie die Fotoausstellung « Le Maroc de Flavie » von Flavie Bessaguet in der Zitadelle von Blaye besichtigen. Diese Ausstellung ist das Ergebnis einer Reise, die die sanften Farben und das warme Lächeln Marokkos darstellt.

15-19 Uhr unter der Woche

11-19 Uhr am Wochenende

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Blaye