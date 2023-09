Pavillon du Verdurier – Exposition 4A 15 Rue du Collège Limoges, 11 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Du 11 au 20 novembre au Pavillon du Verdurier à Limoges,

L’établissement accueillera une exposition consacrée aux arts du Feu. Cette dernière est organisée par l’association 4A (Ateliers Artistiques, Accompagnement, Art thérapie).

Informations complémentaires auprès de M. Malinvaud (coordonnées en lien)..

2023-11-11 fin : 2023-11-20 . .

15 Rue du Collège Pavillon du Verdurier

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



November 11-20 at Pavillon du Verdurier, Limoges,

The establishment will be hosting an exhibition devoted to the arts of fire. The exhibition is organized by the 4A association (Ateliers Artistiques, Accompagnement, Art thérapie).

For further information, please contact Mr. Malinvaud.

Del 11 al 20 de noviembre en el Pavillon du Verdurier de Limoges,

El establecimiento acogerá una exposición dedicada a las artes del fuego. La exposición está organizada por la asociación 4A (Ateliers Artistiques, Accompagnement, Art thérapie).

Para más información, póngase en contacto con el Sr. Malinvaud (ver datos de contacto).

Vom 11. bis 20. November im Pavillon du Verdurier in Limoges,

Die Einrichtung beherbergt eine Ausstellung, die den Feuerkünsten gewidmet ist. Die Ausstellung wird von der Vereinigung 4A (Ateliers Artistiques, Accompagnement, Art thérapie) organisiert.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Herrn Malinvaud (Kontaktdaten siehe Link).

