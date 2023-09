Pavillon du Verdurier – Salon d’automne 15 Rue du Collège Limoges, 26 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Du 26 octobre au 9 novembre au Pavillon du Verdurier,

Le GAL (Groupe Artistique du Limousin) organise leur Salon d’automne. Cette manifestation sera l’occasion de fêter le centenaire de l’association.

Informations complémentaires auprès de Mme MANDON (coordonnées en lien)..

From October 26 to November 9 at Pavillon du Verdurier,

GAL (Groupe Artistique du Limousin) organizes their Autumn Show. The event will be an opportunity to celebrate the association’s centenary.

Further information from Mme MANDON (contact details in link).

Del 26 de octubre al 9 de noviembre en el Pavillon du Verdurier,

GAL (Groupe Artistique du Limousin) organiza su Salón de Otoño. Este acontecimiento será la ocasión de celebrar el centenario de la asociación.

Para más información, póngase en contacto con la Sra. MANDON (ver datos de contacto).

Vom 26. Oktober bis zum 9. November im Pavillon du Verdurier,

Die GAL (Groupe Artistique du Limousin) veranstaltet ihren Herbstsalon. Diese Veranstaltung bietet die Gelegenheit, das 100-jährige Bestehen des Vereins zu feiern.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Frau MANDON (Kontaktdaten siehe Link).

