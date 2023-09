Pavillon du Verdurier – 74ème Salon artistique 15 Rue du Collège Limoges, 13 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Du 13 au 24 octobre au Pavillon du Verdurier,

Venez découvrir la 74ème édition du Salon Artistique, organisé par les Artistes Limousins Créateurs.

Informations complémentaires auprès de M. Pécaud (coordonnées en lien)..

2023-10-13 fin : 2023-10-24 . .

15 Rue du Collège Pavillon du Verdurier

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From October 13 to 24 at Pavillon du Verdurier,

Come and discover the 74th edition of the Salon Artistique, organized by the Artistes Limousins Créateurs.

Further information from M. Pécaud (contact details in link).

Del 13 al 24 de octubre en el Pavillon du Verdurier,

Venga a descubrir la 74ª edición del Salon Artistique, organizado por los Artistes Limousins Créateurs.

Para más información, póngase en contacto con el Sr. Pécaud (ver datos de contacto).

Vom 13. bis 24. Oktober im Pavillon du Verdurier,

Besuchen Sie die 74. Ausgabe des Salon Artistique, der von den Artistes Limousins Créateurs organisiert wird.

Weitere Informationen erhalten Sie bei M. Pécaud (Kontaktdaten siehe Link).

