Pavillon du Verdurier – Salon de la Gourmandise et de l’Artisanat 15 Rue du Collège Limoges, 7 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Les 7 et 8 octobre au Pavillon du Verdurier à Limoges, se tiendra le salon de la Gourmandise et de l’Artisanat, organisé par les Fondus du Chocolat.

L’événement débutera le samedi à 9H et fermera à 19H. Le dimanche, les portes fermeront à 18h.

Informations complémentaires auprès de M. Moreau (coordonnées en lien)..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 18:00:00. .

15 Rue du Collège Pavillon du Verdurier

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



On October 7 and 8 at the Pavillon du Verdurier in Limoges, Les Fondus du Chocolat will be holding its « Salon de la Gourmandise et de l’Artisanat ».

The event opens on Saturday at 9am and closes at 7pm. On Sunday, doors close at 6pm.

Further information from M. Moreau (contact details in link).

Los días 7 y 8 de octubre, el Pavillon du Verdurier de Limoges acogerá el Salón de la Gourmandise y la Artesanía, organizado por Les Fondus du Chocolat.

El evento abrirá sus puertas el sábado a las 9.00 h y las cerrará a las 19.00 h. El domingo, las puertas se cerrarán a las 18.00 horas.

Para más información, póngase en contacto con el Sr. Moreau (ver enlace para los datos de contacto).

Am 7. und 8. Oktober findet im Pavillon du Verdurier in Limoges die von Les Fondus du Chocolat organisierte Messe für Gourmandise und Kunsthandwerk statt.

Die Veranstaltung beginnt am Samstag um 9 Uhr und schließt um 19 Uhr. Am Sonntag schließen die Türen um 18 Uhr.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Herrn Moreau (Kontaktdaten siehe Link).

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Limoges Métropole