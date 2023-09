Pavillon du Verdurier – Exposition de peintures 15 Rue du Collège Limoges, 30 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Du 30 septembre au 05 octobre au Pavillon du Verdurier,

Venez découvrir l’exposition picturale organisée par Nadine Fargeas et Agnès CORDEAU GLANDEAUD.

Informations complémentaires par téléphone (en lien)..

2023-09-30 fin : 2023-10-05 . .

15 Rue du Collège Pavillon du Verdurier

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From September 30 to October 05 at Pavillon du Verdurier,

Come and discover the painting exhibition organized by Nadine Fargeas and Agnès CORDEAU GLANDEAUD.

Further information by telephone (link).

Del 30 de septiembre al 5 de octubre en el Pavillon du Verdurier,

Venga a descubrir la exposición de pintura organizada por Nadine Fargeas y Agnès CORDEAU GLANDEAUD.

Más información por teléfono (enlace).

Vom 30. September bis zum 05. Oktober im Pavillon du Verdurier,

Besuchen Sie die von Nadine Fargeas und Agnès CORDEAU GLANDEAUD organisierte Bilderausstellung.

Weitere Informationen per Telefon (als Link).

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Limoges Métropole