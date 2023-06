BALADE CONTÉE 15 RUE DU CHÂTEAU Ville-sur-Yron, 1 juillet 2023, Ville-sur-Yron.

Ville-sur-Yron,Meurthe-et-Moselle

Dans le cadre de partir en livre, partez à l’écoute d’histoires sur le chemin et éveillez vos sens dans la nature avec Christelle ESTEVES.. Tout public

Samedi 2023-07-01 18:30:00 fin : 2023-07-01 20:00:00. 0 EUR.

15 RUE DU CHÂTEAU

Ville-sur-Yron 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est



As part of « partir en livre », listen to stories along the way and awaken your senses in nature with Christelle ESTEVES.

En el marco de « partir en livre », escuche historias a lo largo del camino y despierte sus sentidos en la naturaleza con Christelle ESTEVES.

Im Rahmen von partir en livre lauschen Sie auf dem Weg Geschichten und erwecken Sie Ihre Sinne in der Natur mit Christelle ESTEVES.

Mise à jour le 2023-06-27 par MILTOL