CARAVANES TERRE DE JEUX 15 Rue du Chanoine Hennequin Hettange-Grande, 15 juillet 2023, Hettange-Grande.

Hettange-Grande,Moselle

L’évènement sportif de l’été arrive sur le territoire de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs. Organisé par le Département de la Moselle en partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), l’association Moselle Agence Culturelle, Moselle Attractivité et la ville d’Hettange-Grande, venez découvrir les Caravanes « Moselle Terre de Jeux ».

Un an avant l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, profitez d’animations gratuites, de démonstrations sportives ainsi que de spectacles artistiques. Le tout sera accompagné des marchés artisanaux et gourmands proposant des articles 100% locaux.

Ne ratez pas cet évènement exceptionnel centré sur le sport.

Programme complet et informations sur le site du département.. Tout public

Samedi 2023-07-15 10:00:00 fin : 2023-07-15 22:00:00. 0 EUR.

15 Rue du Chanoine Hennequin Complexe sportif

Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est



The sporting event of the summer arrives on the territory of the Communauté de Communes de Cattenom et Environs. Organized by the Moselle département in partnership with the Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), Moselle Agence Culturelle, Moselle Attractivité and the town of Hettange-Grande, come and discover the « Moselle Terre de Jeux » Caravans.

One year before the opening of the Paris Olympic Games, enjoy free entertainment, sports demonstrations and artistic shows. All this will be accompanied by craft and gourmet markets offering 100% local products.

Don’t miss this exceptional sporting event.

Full program and information on the department’s website.

El evento deportivo del verano llega a la Communauté de Communes de Cattenom et Environs. Organizado por el departamento del Mosela en colaboración con el Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), Moselle Agence Culturelle, Moselle Attractivité y la ciudad de Hettange-Grande, venga a descubrir las caravanas « Moselle Terre de Jeux ».

Un año antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, disfrute gratuitamente de animaciones, demostraciones deportivas y espectáculos artísticos. Todo ello irá acompañado de mercados artesanales y gastronómicos con productos 100% locales.

No se pierda este excepcional acontecimiento deportivo.

Programa completo e información en la web del departamento.

Das Sportereignis des Sommers kommt auf das Gebiet der Communauté de Communes de Cattenom et Environs. Organisiert vom Département Moselle in Zusammenarbeit mit dem Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), dem Verein Moselle Agence Culturelle, Moselle Attractivité und der Stadt Hettange-Grande, entdecken Sie die Karawanen « Moselle Terre de Jeux » (Moselland der Spiele).

Ein Jahr vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris können Sie von kostenlosen Animationen, Sportvorführungen sowie künstlerischen Darbietungen profitieren. Begleitet wird das Ganze von Handwerks- und Schlemmermärkten, auf denen zu 100 % lokale Artikel angeboten werden.

Verpassen Sie nicht dieses außergewöhnliche Ereignis, bei dem der Sport im Mittelpunkt steht.

Vollständiges Programm und Informationen auf der Website des Departements.

