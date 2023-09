Matchs Roller Derby Triple Header 15 Rue du Carel Caen, 1 octobre 2023, Caen.

Rappelez-vous la fin de saison, juste avant l’été, l’équipe des Leopard Avengers (team A) avait terminé 1ère aux playoffs et avait pu accéder à la montée en Nationale 1 !

Nous y voila déjà, ravi.es de reprendre le chemin du track de la Halle des Granges !

Nous vous donnons rendez-vous dimanche 01 octobre pour partager notre joie et participer à 3 matchs de roller derby !

Ce sont les équipes de La Scandale (Montreuil) et des Beastie (Reims) qui nous feront l’honneur de se déplacer à Caen pour l’occasion !Programme des matchs

11h00: Leopard Avengers (Caen) vs les Beastie (Reims)

13h30: La Scandale (Montreuil) vs les Beastie (Reims)

15h30: Leopard Avengers (Caen) vs La Scandale (Montreuil)

Ouverture des portes: 10h30Sur place: ☕️

Vous trouverez la fameuse buvette (sucré/salé+boisson) et du Merchandising !

On compte sur vous pour, comme à chaque fois, clapclaper et faire résonner vos voix dans cette halle !.

15 Rue du Carel

Caen 14000 Calvados Normandie



Remember at the end of the season, just before the summer, the Leopard Avengers team (team A) finished 1st in the playoffs and went on to climb the National 1 ladder?

Here we are, delighted to be back on track at the Halle des Granges!

we look forward to seeing you on Sunday, October 01, to share our joy and take part in 3 roller derby matches!

The La Scandale (Montreuil) and Beastie (Reims) teams will do us the honor of coming to Caen for the occasion! Match schedule

11h00: Leopard Avengers (Caen) vs les Beastie (Reims)

1:30pm: La Scandale (Montreuil) vs les Beastie (Reims)

3:30pm: Leopard Avengers (Caen) vs La Scandale (Montreuil)

Doors open: 10:30amOn-site:????

You’ll find the famous refreshment bar (sweet/salty+drinks) and merchandising!

As always, we’re counting on you to clap your hands and make your voices ring out in the hall!

¿Recuerdas que al final de la temporada, justo antes del verano, el equipo Leopard Avengers (equipo A) terminó 1º en los playoffs y subió al Nacional 1?

Aquí estamos, ¡encantados de volver a la pista en el Halle des Granges!

os esperamos el domingo 1 de octubre para compartir nuestra alegría y participar en 3 partidos de roller derby

Los equipos La Scandale (Montreuil) y Beastie (Reims) nos harán el honor de viajar a Caen para la ocasión. Programa de los partidos

11.00 h: Leopard Avengers (Caen) contra les Beastie (Reims)

13.30 h: La Scandale (Montreuil) contra les Beastie (Reims)

15h30: Leopard Avengers (Caen) – La Scandale (Montreuil)

Apertura de puertas: 10h30Sur place:????

Encontrarás la famosa barra de refrescos (dulces, salados y bebidas) ¡y merchandising!

Como siempre, ¡contamos con usted para que aplauda y haga resonar su voz en la sala!

Erinnern Sie sich noch an das Saisonende, kurz vor dem Sommer, als das Team der Leopard Avengers (A-Team) den ersten Platz in den Playoffs belegte und den Aufstieg in die National League 1 schaffte?

Nun sind wir wieder da und freuen uns, wieder auf dem Track in der Halle des Granges zu stehen!

wir sehen uns am Sonntag, den 01. Oktober, um unsere Freude zu teilen und an drei Roller Derby-Spielen teilzunehmen!

Die Teams von La Scandale (Montreuil) und Beastie (Reims) werden uns die Ehre erweisen, nach Caen zu kommen!Spielplan

11.00 Uhr: Leopard Avengers (Caen) vs. Beastie (Reims)

13.30 Uhr: La Scandale (Montreuil) vs. Beastie (Reims)

15.30 Uhr: Leopard Avengers (Caen) vs. La Scandale (Montreuil)

Türöffnung: 10:30 Uhr Vor Ort: ????

Es gibt den berühmten Imbiss (süß/salzig+Getränke) und Merchandising!

Wir zählen auf euch, um wie jedes Mal in dieser Halle zu klatschen und eure Stimmen erklingen zu lassen!

