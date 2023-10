Prendre Racine 15 Rue du Canal Limoges, 25 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Exposition de Marie Mora : “Prendre Racine”

Une céramiste qui arpente le monde de la sculpture végétale.

Vernissage le 25 Octobre à 17h en présence de l’artiste..

2023-10-25 fin : 2023-11-25 19:00:00. EUR.

15 Rue du Canal Galerie du Canal

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition by Marie Mora: ‘Taking root?

A ceramist exploring the world of plant sculpture.

Opening on October 25 at 5pm, in the artist’s presence.

Exposición de Marie Mora: « ¿Echar raíces?

Una ceramista explora el mundo de la escultura vegetal.

Inauguración el 25 de octubre a las 17:00, en presencia de la artista.

Ausstellung von Marie Mora: « Prendre Racine » (Wurzeln schlagen)

Eine Keramikerin, die die Welt der Pflanzenskulpturen durchstreift.

Vernissage am 25. Oktober um 17 Uhr in Anwesenheit der Künstlerin.

