Jardin Mazarin – Réveillon de Noël 15 rue du 4 septembre Aix-en-Provence, 24 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2023-12-24 19:30:00

fin : 2023-12-24

Fêtez le Réveillon de Noël au Restaurant Jardin Mazarin..

La magie des fêtes s’invite au restaurant Jardin Mazarin.



// Menu //

● Entrée au choix : Tranche de foie gras maison au pain d’épice et son chutney à la mangue ou Gravelax de saumon label rouge aux senteurs des iles, lait de coco

● Plat au choix : Cuisse de canard confites aux épices, risotto d’épeautre ou Dos de bar en écaille rôti sauce champagne, salicornes et légumes du marché.

● Dessert : La buche de Noël au chocolat, framboises et meringue. Butternut fondant, cœur coulant.

15 rue du 4 septembre Jardin Mazarin

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



